Мэр Арзамаса Щелоков: Бригаду медицины катастроф направили на место атаки БПЛА

В Арзамас Нижегородской области направили бригаду медицины катастроф для оказания дополнительной помощи пострадавшим в результате атаки беспилотников. Об этом 11 августа сообщил мэр города Александр Щелоков.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что ночью произошёл удар вражеских БПЛА по двум промышленным зонам региона. Во время отражения атаки в Арзамасском округе погиб один человек, ещё двое получили ранения и были госпитализированы.

Щелоков отметил в своём Telegram-канале, что оперативные службы немедленно приступили к работе, а бригада медицины катастроф была отправлена для усиления и возможного оказания дополнительной помощи пострадавшим.

Мэр призвал жителей сохранять спокойствие и выразил соболезнования родным и близким погибшего.