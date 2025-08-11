За ночь расчёты ПВО уничтожили 32 украинских дрона над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Семь дронов сбили над Белгородской областью, по пять БПЛА — над Брянской и Калужской областями. Четыре беспилотника перехватили над территорией Республики Крым, по два дрона — над Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областями, а также над Московским регионом. Ещё один БПЛА уничтожили над Тульской областью.