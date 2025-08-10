Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

10 августа, 20:55

Силы ПВО за три часа уничтожили 27 беспилотников над шестью регионами России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Силы противовоздушной обороны в период с 20:00 до 23:00 10 августа сбили 27 беспилотников самолётного типа над шестью регионами России. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны.

Как уточняют в военном ведомстве, 11 дронов были перехвачены в воздушном пространстве Тульской области, семь БПЛА сбили над территорией Брянской области, пять беспилотников уничтожили в небе над Орловской областью, еще два дрона ликвидировали в Калужской области. Также по одному БПЛА перехватили в Рязанской области и Московском регионе.

Собянин: Расчёты ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву
Собянин: Расчёты ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву

О трагических последствиях удара ВСУ по Тульской области сообщил местный губернатор Дмитрий Миляев. По его словам, в результате атаки погибли два жителя региона, ещё трое получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время на территории Тульской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Виталий Приходько
