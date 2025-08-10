Собянин: Расчёты ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic
Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили летевший на Москву беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнил он в своём телеграм-канале.
Ранее многоквартирный дом и храм были повреждены дронами ВСУ в Белгородской области. Один из дронов сдетонировал непосредственно на дорожном полотне, вызвав значительные повреждения остекления и фасадов. Кроме того, в хуторе Леоновка, посёлке Задорожный и сёлах Карабаново, Ивановская Лисица, Мокрая Орловка, Муром зафиксированы повреждения жилых домов и объектов социальной и коммунальной инфраструктуры. Информация о масштабах ущерба продолжает поступать.