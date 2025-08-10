Собянин: Расчёты ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву

Ранее многоквартирный дом и храм были повреждены дронами ВСУ в Белгородской области. Один из дронов сдетонировал непосредственно на дорожном полотне, вызвав значительные повреждения остекления и фасадов. Кроме того, в хуторе Леоновка, посёлке Задорожный и сёлах Карабаново, Ивановская Лисица, Мокрая Орловка, Муром зафиксированы повреждения жилых домов и объектов социальной и коммунальной инфраструктуры. Информация о масштабах ущерба продолжает поступать.