Многоквартирный дом и храм повреждены дронами ВСУ в Белгородской области

Беспилотники ВСУ нанесли удары по храму иконы Божией Матери Знамение в посёлке Уразово Белгородской области. Один из дронов сдетонировал непосредственно на дорожном полотне, вызвав значительные повреждения остекления и фасадов. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Посёлок Уразово Валуйского округа снова подвергся атакам дронов. Один из них сдетонировал о дорожное полотно, вследствие чего вновь было посечено остекление храма иконы Божией Матери Знамение. Второй FPV-дрон атаковал коммерческий объект — в здании повреждены окна и фасад», — написал Гладков в телеграм-канале.

Атаки распространились и на другие населённые пункты региона. В Грайвороне FPV-дроны повредили кузов грузовика, а также капот и лобовое стекло легкового автомобиля. В Головчино автомобиль полностью сгорел после взрыва беспилотника. В Дорогощи на территории предприятия были повреждены комбайн и грузовик. В Красной Яруге три автомобиля на парковке предприятия пострадали от взрыва дрона. В селе Тишанка Волоконовского района обстрел повредил одну единицу спецтехники.