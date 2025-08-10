Встреча Путина и Трампа
10 августа, 17:26

Многоквартирный дом и храм повреждены дронами ВСУ в Белгородской области

Последствия атаки ВСУ. Обложка © Telegram/ Настоящий Гладков

Беспилотники ВСУ нанесли удары по храму иконы Божией Матери Знамение в посёлке Уразово Белгородской области. Один из дронов сдетонировал непосредственно на дорожном полотне, вызвав значительные повреждения остекления и фасадов. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Посёлок Уразово Валуйского округа снова подвергся атакам дронов. Один из них сдетонировал о дорожное полотно, вследствие чего вновь было посечено остекление храма иконы Божией Матери Знамение. Второй FPV-дрон атаковал коммерческий объект — в здании повреждены окна и фасад», — написал Гладков в телеграм-канале.

Атаки распространились и на другие населённые пункты региона. В Грайвороне FPV-дроны повредили кузов грузовика, а также капот и лобовое стекло легкового автомобиля. В Головчино автомобиль полностью сгорел после взрыва беспилотника. В Дорогощи на территории предприятия были повреждены комбайн и грузовик. В Красной Яруге три автомобиля на парковке предприятия пострадали от взрыва дрона. В селе Тишанка Волоконовского района обстрел повредил одну единицу спецтехники.

Кроме того, в хуторе Леоновка, посёлке Задорожный и сёлах Карабаново, Ивановская Лисица, Мокрая Орловка, Муром зафиксированы повреждения жилых домов и объектов социальной и коммунальной инфраструктуры. Информация о масштабах ущерба продолжает поступать.

В Белгородской области три бойца «Орлана» пострадали при обстреле ВСУ
Ранее Гладков информировал, что регион вновь подвергся обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны ВСУ. Губернатор региона уточнил, что повреждения были зафиксированы в 11 населённых пунктах. Также губернатор сообщил, что в посёлке Борисовка от удара беспилотника умер 19-летний мирный житель.

Полина Никифорова
