В Белгородской области три бойца «Орлана» пострадали при обстреле ВСУ

В селе Маломихайловка Шебекинского округа трое бойцов подразделения «Орлан» получили ранения во время выполнения служебных задач. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

«Троих мужчин с баротравмами доставили в областную клиническую больницу», — заявил Гладков

По его словам, всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, дальнейшее лечение они будут проходить в амбулаторных условиях.

Подразделение «Орлан», взаимодействующее с Росгвардией, выполняет задачи по защите населения и важных объектов на территории Белгородской области. Инцидент произошёл во время очередного обстрела приграничных территорий. В настоящее время обстановка в районе остаётся напряжённой.