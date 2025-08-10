Встреча Путина и Трампа
10 августа, 13:43

В Белгородской области три бойца «Орлана» пострадали при обстреле ВСУ

Гладков: В Маломихайловке три бойца Орлана получили ранения при обстреле ВСУ

Обложка © Life.ru

В селе Маломихайловка Шебекинского округа трое бойцов подразделения «Орлан» получили ранения во время выполнения служебных задач. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

«Троих мужчин с баротравмами доставили в областную клиническую больницу», — заявил Гладков

По его словам, всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, дальнейшее лечение они будут проходить в амбулаторных условиях.

Подразделение «Орлан», взаимодействующее с Росгвардией, выполняет задачи по защите населения и важных объектов на территории Белгородской области. Инцидент произошёл во время очередного обстрела приграничных территорий. В настоящее время обстановка в районе остаётся напряжённой.

Ранее Гладков информировал, что регион вновь подвергся обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны ВСУ. Губернатор региона уточнил, что повреждения были зафиксированы в 11 населённых пунктах. По его словам, в Грайворонском округе дрон повредил линию электропередач (ЛЭП) в селе Головчино. В Замостье же в результате атаки FPV-дрона пострадали два частных дома. Также губернатор сообщил, что в посёлке Борисовка от удара беспилотника умер 19-летний мирный житель.

Алиса Хуссаин
