В Белгородской области три бойца «Орлана» пострадали при обстреле ВСУ
Гладков: В Маломихайловке три бойца Орлана получили ранения при обстреле ВСУ
Обложка © Life.ru
В селе Маломихайловка Шебекинского округа трое бойцов подразделения «Орлан» получили ранения во время выполнения служебных задач. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
«Троих мужчин с баротравмами доставили в областную клиническую больницу», — заявил Гладков
По его словам, всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, дальнейшее лечение они будут проходить в амбулаторных условиях.
Подразделение «Орлан», взаимодействующее с Росгвардией, выполняет задачи по защите населения и важных объектов на территории Белгородской области. Инцидент произошёл во время очередного обстрела приграничных территорий. В настоящее время обстановка в районе остаётся напряжённой.
Ранее Гладков информировал, что регион вновь подвергся обстрелам и атакам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны ВСУ. Губернатор региона уточнил, что повреждения были зафиксированы в 11 населённых пунктах. По его словам, в Грайворонском округе дрон повредил линию электропередач (ЛЭП) в селе Головчино. В Замостье же в результате атаки FPV-дрона пострадали два частных дома. Также губернатор сообщил, что в посёлке Борисовка от удара беспилотника умер 19-летний мирный житель.