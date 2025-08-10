Снаряд ВСУ убил мирную жительницу в Белгородской области

Женщина погибла в результате обстрела ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале.

«В результате очередной вражеской атаки ВСУ погибла мирная жительница. Село Новая Таволжанка Шебекинского округа попало под обстрел», — написал глава региона.

Снаряд попал в хозяйственную постройку на территории населённого пункта, что привело к мгновенной гибели женщины.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей. По предварительным данным, других пострадавших среди гражданского населения нет.