Снаряд ВСУ убил мирную жительницу в Белгородской области

Гладков: Мирная жительница погибла от обстрела ВСУ в селе Новая Таволжанка
Женщина погибла в результате обстрела ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале.
«В результате очередной вражеской атаки ВСУ погибла мирная жительница. Село Новая Таволжанка Шебекинского округа попало под обстрел», — написал глава региона.
Снаряд попал в хозяйственную постройку на территории населённого пункта, что привело к мгновенной гибели женщины.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей. По предварительным данным, других пострадавших среди гражданского населения нет.
Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ атаковали несколько российских регионов. Силы ПВО продолжают отражать попытки атак с украинской стороны. 9 августа Белгородская область снова стала целью обстрелов и атак беспилотных летательных аппаратов со стороны Вооружённых сил Украины. По сообщению Гладкова, ущерб был нанесён в 11 населённых пунктах региона.