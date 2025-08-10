Встреча Путина и Трампа
10 августа, 09:33

Российская ПВО за минувшие сутки сбила две ракеты «Нептун» и 372 дрона ВСУ

МО РФ: Силы ПВО уничтожили за сутки две ракеты Нептун и 372 дрона ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

За минувшие сутки российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили множество воздушных объектов ВСУ. Согласно данным Минобороны РФ, в числе сбитых целей оказались две ракеты «Нептун», шесть реактивных снарядов HIMARS и 372 беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

«Средствами ПВО сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», три управляемые авиационные бомбы, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 372 БПЛА самолётного типа», — доложили в ведомстве.

За всё время проведения специальной военной операции, по информации Минобороны, было нейтрализовано 665 самолётов противника, 283 вражеских вертолёта, 76 185 беспилотников, 625 ЗРК, 24 519 танков и бронемашин, 1 584 РСЗО, 28 360 артиллерийских орудий и миномётов, а также 39 418 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Силы ПВО за прошедшую ночь сбили 121 украинский беспилотник над регионами РФ

Ранее сообщалось, что в небе над российскими регионами за три часа было перехвачено и нейтрализовано 19 беспилотников. Шесть дронов ВСУ были сбиты над Курской областью, столько же — над Азовским морем. Три беспилотника удалось перехватить в воздушном пространстве Орловской области. Над Калужской и Брянской областями было обезврежено по два БПЛА.

