Силы ПВО за прошедшую ночь сбили 121 украинский беспилотник над регионами РФ

В ночь с 9 на 10 августа российские силы противовоздушной обороны успешно отразили масштабную атаку украинских беспилотников, уничтожив в общей сложности 121 вражеский БПЛА самолётного типа. Согласно официальному сообщению Минобороны РФ, воздушные цели были перехвачены в период с 20:00 до 06:10 по московскому времени.

Наибольшее количество беспилотников (29 единиц) было сбито над Краснодарским краем. Силы ПВО были задействованы также в Республике Крым (15 БПЛА), Брянской (13) и Белгородской (12) областях. Атаки фиксировались и над другими регионами: Воронежской (9), Саратовской (8), Калужской (7), Ростовской (5), Рязанской (4), Смоленской (1), Тверской (1) и Орловской (1) областями, Ставропольском крае (8), а также над акваторией Азовского моря, где уничтожили два дрона.