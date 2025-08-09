Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 16:35

Дрон снял сокрушительный удар ФАБ-3000 по пункту дислокации бригады теробороны

ВС РФ прямым ударом ФАБ-3000 уничтожили ПВД ВСУ на окраине Константиновки

Армия России стёрла с лица земли пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ, нанеся по нему разрушительный удар ФАБ-3000. Видео с поражением позиций противника публикует Минобороны России.

Прилёт ФАБ по пункту дислокации ВС Украины близ Константиновки. Видео © Telegram / Минобороны России

«Пункт временной дислокации бригады территориальной обороны ВСУ, находившийся в промзоне на окраине Константиновки в ДНР, уничтожен прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции», говорится в публикации.

Эксперт назвал ключевой город, определяющий исход в битве за Донбасс
Эксперт назвал ключевой город, определяющий исход в битве за Донбасс

Ранее Life.ru рассказывал, что «птички» 42-гвардейской дивизии группировки ВС РФ «Днепр» на Запорожском направлении заставили ВСУ полностью вывести свои спецподразделения с этого участка фронта. В последний раз украинский спецназ показывался там в 2024 году.

BannerImage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dora Ubaldina

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar