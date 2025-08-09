Дрон снял сокрушительный удар ФАБ-3000 по пункту дислокации бригады теробороны

Армия России стёрла с лица земли пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ, нанеся по нему разрушительный удар ФАБ-3000. Видео с поражением позиций противника публикует Минобороны России.

Прилёт ФАБ по пункту дислокации ВС Украины близ Константиновки. Видео © Telegram / Минобороны России

«Пункт временной дислокации бригады территориальной обороны ВСУ, находившийся в промзоне на окраине Константиновки в ДНР, уничтожен прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции», — говорится в публикации.