Дрон снял сокрушительный удар ФАБ-3000 по пункту дислокации бригады теробороны
ВС РФ прямым ударом ФАБ-3000 уничтожили ПВД ВСУ на окраине Константиновки
Армия России стёрла с лица земли пункт временной дислокации (ПВД) ВСУ, нанеся по нему разрушительный удар ФАБ-3000. Видео с поражением позиций противника публикует Минобороны России.
Прилёт ФАБ по пункту дислокации ВС Украины близ Константиновки. Видео © Telegram / Минобороны России
«Пункт временной дислокации бригады территориальной обороны ВСУ, находившийся в промзоне на окраине Константиновки в ДНР, уничтожен прямым попаданием авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции», — говорится в публикации.
Ранее Life.ru рассказывал, что «птички» 42-гвардейской дивизии группировки ВС РФ «Днепр» на Запорожском направлении заставили ВСУ полностью вывести свои спецподразделения с этого участка фронта. В последний раз украинский спецназ показывался там в 2024 году.
