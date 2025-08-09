Встреча Путина и Трампа
9 августа, 13:30

Дроноводы 42-й российской дивизии вынудили спецназ ВСУ бежать из Запорожья

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Действия операторов ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» ВС РФ на Запорожском направлении лишили ВСУ возможности использовать спецназ на одном из участков фронта. Об этом РИА «Новости» рассказал командир взвода БПЛА 42-й дивизии с позывным «Грибник».

По его словам, украинским силам пришлось отказаться от применения спецподразделений на отдельных направлениях в Запорожской области.

«Достаточно быстро такие подразделения были эвакуированы с нашего направления. Последнее применение спецподразделений в полосе нашей дивизии было в 2024 году. После этого все поняли, что мы будем всех перемалывать. На нашем направлении лесопосадки отсутствуют. Просто не существуют из-за воздействия артиллерии. Поэтому даже людям с большой выучкой очень сложно прятаться. Людей заряженных, с ранцами РЭБ, в тот же Mavic [дрон] видно очень далеко, поэтому очень скоро всё это прекратилось», — пояснил он.

Командир добавил, что бойцы украинского спецназа и Нацгвардии неоднократно попадали в засады под Работино и Белогорьем, неся значительные потери.

Он также рассказал, как во время контрнаступления в 2023 году группа украинских спецназовцев попала в засаду при попытке разминировать пути для продвижения. По его словам, они выдвинулись днём, сумев частично выполнить задачу, но их подвела излишняя самоуверенность и ложное ощущение спокойствия на этом участке фронта. Командир отметил, что, несмотря на понимание важности разминирования подступов к российским позициям, украинские бойцы так и не добились результатов.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили и очистили от украинских войск населённый пункт Александро-Калиново в ДНР. Кроме того, наши парни нанесли 7 сокрушительных ударов по предприятиям ВПК Украины за неделю. Атаки также проводились по военному аэродрому и пунктам управления.

Александра Мышляева
