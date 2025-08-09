Дроноводы 42-й российской дивизии вынудили спецназ ВСУ бежать из Запорожья

Действия операторов ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» ВС РФ на Запорожском направлении лишили ВСУ возможности использовать спецназ на одном из участков фронта. Об этом РИА «Новости» рассказал командир взвода БПЛА 42-й дивизии с позывным «Грибник».

По его словам, украинским силам пришлось отказаться от применения спецподразделений на отдельных направлениях в Запорожской области.

«Достаточно быстро такие подразделения были эвакуированы с нашего направления. Последнее применение спецподразделений в полосе нашей дивизии было в 2024 году. После этого все поняли, что мы будем всех перемалывать. На нашем направлении лесопосадки отсутствуют. Просто не существуют из-за воздействия артиллерии. Поэтому даже людям с большой выучкой очень сложно прятаться. Людей заряженных, с ранцами РЭБ, в тот же Mavic [дрон] видно очень далеко, поэтому очень скоро всё это прекратилось», — пояснил он.

Командир добавил, что бойцы украинского спецназа и Нацгвардии неоднократно попадали в засады под Работино и Белогорьем, неся значительные потери.