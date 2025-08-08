Встреча Путина и Трампа
8 августа, 10:15

ВС РФ нанесли 7 сокрушительных ударов по предприятиям ВПК Украины за неделю

Обложка © Telegram/Минобороны

Российские вооружённые силы за неделю нанесли семь ударов по ключевым объектам военной инфраструктуры Украины. Со 2 по 8 августа высокоточным оружием и ударными беспилотниками были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, транспортная инфраструктура ВСУ и центры комплектования. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Поражены объекты газотранспортной системы, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины, склады беспилотных летательных аппаратов большой дальности, цех производства безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований», — уточнили в военном ведомстве.

Удары также были нанесены по военному аэродрому и пунктам управления. В Минобороны подчеркнули, что атаки затронули места дислокации как украинских военных, так и иностранных наёмников.

Ещё один населённый пункт в Днепропетровской области перешёл под контроль Армии России
Ранее сообщалось, что российские вооружённые силы освободили и очистили от украинских войск населённый пункт Александро-Калиново в ДНР. Кроме того, Life.ru отмечал, что российские военнослужащие заняли Зелёный Гай, который считается новыми «воротами» в Днепропетровскую область.

Анастасия Никонорова
