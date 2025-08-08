ВС РФ нанесли 7 сокрушительных ударов по предприятиям ВПК Украины за неделю

Российские вооружённые силы за неделю нанесли семь ударов по ключевым объектам военной инфраструктуры Украины. Со 2 по 8 августа высокоточным оружием и ударными беспилотниками были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, транспортная инфраструктура ВСУ и центры комплектования. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Поражены объекты газотранспортной системы, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины, склады беспилотных летательных аппаратов большой дальности, цех производства безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований», — уточнили в военном ведомстве.