Российские ПВО отразили атаку 19 украинских БПЛА над регионами РФ за три часа

За 3 часа — в период с 08:30 по 11:30 — российские системы противовоздушной обороны успешно отразили атаки, сбив девятнадцать украинских дронов над территорией России. Эти сведения были опубликованы Министерством обороны РФ.

«В период с 8:30 мск до 11:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении военного ведомства.

В ведомстве добавили, что шесть дронов были уничтожены над территорией Курской области, столько же над акваторией Азовского моря, три беспилотника перехватили над территорией Орловской области. По два БПЛА сбили над территориями Калужской и Брянской областей.