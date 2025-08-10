Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
10 августа, 06:15

В Ставропольском крае отразили самую долгую атаку украинских БПЛА

Губернатор Владимиров: Силы ПВО Ставрополья отразили самую долгую атаку БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Barillo_Images

Силы ПВО в Ставропольском крае отразили самую долгую атаку украинских беспилотников. Дроны пытались атаковать ключевые объекты в Невинномысске и Ставрополе, сообщил у себя в телеграм-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Благодаря слаженной работе сил противовоздушной обороны все нападения были успешно отражены. По словам главы региона, ни одного погибшего или пострадавшего в результате этих событий не зафиксировано.

«На Ставрополье был самый продолжительный режим беспилотной опасности за всё время. Враг пытался атаковать объекты в Невинномысске и Ставрополе. Все эти атаки успешно отражены, погибших и пострадавших в их результате нет. Благодарю службы ПВО за работу», — написал губернатор.

Гусев: Около десяти БПЛА уничтожили ночью над Воронежской областью
Гусев: Около десяти БПЛА уничтожили ночью над Воронежской областью

Ранее в Белгородской области в посёлке Борисовка 19-летний парень погиб при ударе украинского беспилотника. Его привезли в больницу в критическом состоянии, но к тому моменту врачи оказались бессильны. Кроме того, был госпитализирован в тяжёлом состоянии водитель грузовика, которому также досталось от дрона ВСУ.

Владимир Озеров
