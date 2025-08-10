В Ставропольском крае отразили самую долгую атаку украинских БПЛА

Силы ПВО в Ставропольском крае отразили самую долгую атаку украинских беспилотников. Дроны пытались атаковать ключевые объекты в Невинномысске и Ставрополе, сообщил у себя в телеграм-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Благодаря слаженной работе сил противовоздушной обороны все нападения были успешно отражены. По словам главы региона, ни одного погибшего или пострадавшего в результате этих событий не зафиксировано.

«На Ставрополье был самый продолжительный режим беспилотной опасности за всё время. Враг пытался атаковать объекты в Невинномысске и Ставрополе. Все эти атаки успешно отражены, погибших и пострадавших в их результате нет. Благодарю службы ПВО за работу», — написал губернатор.