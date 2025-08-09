ВСУ обстреляли 11 населённых пунктов в Белгородской области

Белгородская область вновь подверглась обстрелам и атакам дронов со стороны ВСУ. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о повреждениях в 11 населённых пунктах. К счастью, пострадавших нет.

«Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Предварительно, пострадавших нет. В посёлке Малиновка Белгородского района на территорию домовладения с беспилотника сброшены взрывные устройства — повреждены две надворные постройки. В хуторе Церковный дрон ударил по сельхозпредприятию — в одном из помещений повреждена кровля. В селе Нечаевка после прилёта снаряда выбиты окна в частном доме», — написал Гладков в своём телеграм-канале.

По его словам, в Грайворонском округе беспилотник повредил ЛЭП в селе Головчино, а в Замостье атака FPV-дрона привела к разрушениям в двух частных домах. В Шебекинском округе дрон атаковал социальный объект в Новой Таволжанке, в Валуйском округе во дворе жилого дома в Уразово сдетонировал FPV-дрон, а в селе Казинка пострадал коммерческий объект.