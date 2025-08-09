Встреча Путина и Трампа
Регион
9 августа, 13:45

Обломки беспилотников повредили сразу несколько объектов на Кубани

Обломки БПЛА ВСУ обнаружены в Красноармейском районе Краснодарского края

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В Краснодарском крае обнаружили обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Они были найдены в пяти различных точках на территории хутора Трудобеликовского, расположенного в Красноармейском районе. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Фрагменты беспилотников упали по пяти адресам в хуторе Трудобеликовском. В двух случаях обошлось без повреждений, по трём адресам они есть»,  говорится в сообщении.

В результате падения обломков в одном из случаев были выбиты стёкла, повреждены забор и линии электропередач. В другом месте осколки повредили домовладение. В третьей локации зафиксировано повреждение кровли жилого дома. На месте инцидента работают специальные службы и экстренные службы. По информации штаба, пострадавших среди жителей нет.

Ранее Life.ru рассказывал, что обломки трёх дронов ВСУ были найдены в Тукаевском районе Татарстана. Инцидент произошёл на территории строительной площадки в 11:15 мск. Пострадавших и жертв в регионе нет.

