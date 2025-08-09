Обломки беспилотников повредили сразу несколько объектов на Кубани

В Краснодарском крае обнаружили обломки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Они были найдены в пяти различных точках на территории хутора Трудобеликовского, расположенного в Красноармейском районе. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Фрагменты беспилотников упали по пяти адресам в хуторе Трудобеликовском. В двух случаях обошлось без повреждений, по трём адресам они есть», — говорится в сообщении.

В результате падения обломков в одном из случаев были выбиты стёкла, повреждены забор и линии электропередач. В другом месте осколки повредили домовладение. В третьей локации зафиксировано повреждение кровли жилого дома. На месте инцидента работают специальные службы и экстренные службы. По информации штаба, пострадавших среди жителей нет.