Стали известны последствия ночного налёта 13 дронов ВСУ на Калугу и область

Обломки одного из сбитых БПЛА упали на территорию частного дома в Калужской области, повредив фасад здания. Никто из жильцов не пострадал, информирует губернатор Владислав Шапша.

«В Ферзиковском районе обломки БПЛА упали на территорию частного домовладения. При падении обломки повредили фасад здания. Пострадавших нет», – уточнил глава региона.

По его сведениям, три дрона ВСУ сбито в Мещовском район, по два в Жуковском и Мосальском районах, по одному в Калуге, Обнинске, а также Сухиничском, Кировском, Ферзиковском и Дзержинском районах.