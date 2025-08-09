Стали известны последствия ночного налёта 13 дронов ВСУ на Калугу и область
Шапша: При уничтожении 13 дронов ВСУ обломки упали на дом в Калужской области
Украинские бойцы с «Бабой-Ягой». Обложка © wikipedia.org / Армия Информ
Обломки одного из сбитых БПЛА упали на территорию частного дома в Калужской области, повредив фасад здания. Никто из жильцов не пострадал, информирует губернатор Владислав Шапша.
«В Ферзиковском районе обломки БПЛА упали на территорию частного домовладения. При падении обломки повредили фасад здания. Пострадавших нет», – уточнил глава региона.
По его сведениям, три дрона ВСУ сбито в Мещовском район, по два в Жуковском и Мосальском районах, по одному в Калуге, Обнинске, а также Сухиничском, Кировском, Ферзиковском и Дзержинском районах.
Всего же в ночь с 8 на 9 августа силы противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили 97 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Наибольшее количество, 28, были сбиты над Курской областью.