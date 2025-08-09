Российские силы ПВО за два часа сбили 35 украинских дронов

Российские силы ПВО за два с половиной часа сбили 35 украинских беспилотников, большинство из которых были уничтожены над Краснодарским краем. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, 9 августа с 15:30 до 18:00 мск средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 35 украинских БПЛА самолётного типа. Из них 19 дронов сбили над Краснодарским краем, 9 — над Брянской областью, 4 — над акваторией Азовского моря, 2 — над Калужской областью и 1 — над Московским регионом.