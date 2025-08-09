Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 16:56

Российские силы ПВО за два часа сбили 35 украинских дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 28neo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 28neo

Российские силы ПВО за два с половиной часа сбили 35 украинских беспилотников, большинство из которых были уничтожены над Краснодарским краем. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, 9 августа с 15:30 до 18:00 мск средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 35 украинских БПЛА самолётного типа. Из них 19 дронов сбили над Краснодарским краем, 9 — над Брянской областью, 4 — над акваторией Азовского моря, 2 — над Калужской областью и 1 — над Московским регионом.

Обломки беспилотников повредили сразу несколько объектов на Кубани
Обломки беспилотников повредили сразу несколько объектов на Кубани

Ранее Life.ru сообщал, что в ночь с 8 на 9 августа силы противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили 97 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Наибольшее количество дронов — 28 единиц — было сбито в небе над Курской областью. Также противник предпринял неудачную попытку атаковать столицу.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar