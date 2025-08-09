Собянин: Ещё один беспилотник сбит на подлёте к Москве
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky
Система противовоздушной обороны Минобороны России сбила ещё один беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силы ПВО Минобороны сбили один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он у себя в телеграм-канале.
Ранее Life.ru сообщал, что в ночь с 8 на 9 августа силы противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили 97 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Наибольшее число беспилотников, а именно 28, уничтожили в небе над Курской областью. Отметим, что это уже вторая попытка ВСУ нанести удар по столице за утро.