Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 10:09

Собянин: Ещё один беспилотник сбит на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Система противовоздушной обороны Минобороны России сбила ещё один беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силы ПВО Минобороны сбили один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он у себя в телеграм-канале.

Сразу в шести аэропортах России ввели план «Ковёр»
Сразу в шести аэропортах России ввели план «Ковёр»

Ранее Life.ru сообщал, что в ночь с 8 на 9 августа силы противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили 97 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Наибольшее число беспилотников, а именно 28, уничтожили в небе над Курской областью. Отметим, что это уже вторая попытка ВСУ нанести удар по столице за утро.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar