Собянин: Ещё один беспилотник сбит на подлёте к Москве

Система противовоздушной обороны Минобороны России сбила ещё один беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силы ПВО Минобороны сбили один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он у себя в телеграм-канале.