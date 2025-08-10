Накануне вечером Васильевка в Запорожской области подверглась интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

В результате попаданий снарядов были повреждены жилой многоквартирный дом, прилегающая к нему территория, а также несколько автомобилей, припаркованных на улице Театральной. К счастью, на данный момент сведений о пострадавших никаких нет.