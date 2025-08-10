Украинская артиллерия обстреляла Васильевку в Запорожской области
Обложка © Telegram / Балицкий Евгений
Накануне вечером Васильевка в Запорожской области подверглась интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Тушение пожара после обстрела. Фото © Telegram / Балицкий Евгений
Повреждённый жилой дом. Фото © Telegram / Балицкий Евгений
В результате попаданий снарядов были повреждены жилой многоквартирный дом, прилегающая к нему территория, а также несколько автомобилей, припаркованных на улице Театральной. К счастью, на данный момент сведений о пострадавших никаких нет.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Белгородской области во время обстрела украинских войск погибла мирная жительница. ВСУ попали в хозяйственную постройку на территории населённого пункта Новая Таволжанка. Женщина скончалась мгновенно.