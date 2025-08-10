Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 14:35

Украинская артиллерия обстреляла Васильевку в Запорожской области

Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

Накануне вечером Васильевка в Запорожской области подверглась интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Тушение пожара после обстрела. Фото © Telegram / Балицкий Евгений

Тушение пожара после обстрела. Фото © Telegram / Балицкий Евгений

Повреждённый жилой дом. Фото © Telegram / Балицкий Евгений

Повреждённый жилой дом. Фото © Telegram / Балицкий Евгений

В результате попаданий снарядов были повреждены жилой многоквартирный дом, прилегающая к нему территория, а также несколько автомобилей, припаркованных на улице Театральной. К счастью, на данный момент сведений о пострадавших никаких нет.

Республика Коми впервые с начала СВО подверглась атаке дронов ВСУ
Республика Коми впервые с начала СВО подверглась атаке дронов ВСУ

Ранее Life.ru рассказывал, что в Белгородской области во время обстрела украинских войск погибла мирная жительница. ВСУ попали в хозяйственную постройку на территории населённого пункта Новая Таволжанка. Женщина скончалась мгновенно.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar