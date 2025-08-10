Республика Коми впервые с начала СВО подверглась атаке дронов ВСУ

Город Ухта в Республике Коми, расположенный в 1700 км от Украины, впервые с начала СВО стал целью атаки украинских вооружённых сил, сообщает SHOT. По предварительным данным, для удара использовались польские БПЛА FlyEye, которые были запущены из Черниговской области.

В Ухте сработала система оповещения о беспилотной угрозе. Видео © Telegram / SHOT

После того, как над городом были слышны взрывы, в Ухте объявили тревогу. В соцсетях распространяются сведения об эвакуации торгового центра, подтверждённые свидетельствами очевидцев. Приостановлены полёты воздушных средств из-за опасности БПЛА.

Дроны ВСУ впервые атаковали Республику Коми. Видео © Telegram / Mash

По данным Mash, беспилотник FlyEye, известный своими разведывательными возможностями, имеет длину порядка 2 метров, может летать со скоростью 120 км/ч на высоте до 3 500 м в течение 90 минут, неся до 4 кг оборудования, включая камеры и тепловизоры.