Республика Коми впервые с начала СВО подверглась атаке дронов ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef
Город Ухта в Республике Коми, расположенный в 1700 км от Украины, впервые с начала СВО стал целью атаки украинских вооружённых сил, сообщает SHOT. По предварительным данным, для удара использовались польские БПЛА FlyEye, которые были запущены из Черниговской области.
В Ухте сработала система оповещения о беспилотной угрозе. Видео © Telegram / SHOT
После того, как над городом были слышны взрывы, в Ухте объявили тревогу. В соцсетях распространяются сведения об эвакуации торгового центра, подтверждённые свидетельствами очевидцев. Приостановлены полёты воздушных средств из-за опасности БПЛА.
Дроны ВСУ впервые атаковали Республику Коми. Видео © Telegram / Mash
По данным Mash, беспилотник FlyEye, известный своими разведывательными возможностями, имеет длину порядка 2 метров, может летать со скоростью 120 км/ч на высоте до 3 500 м в течение 90 минут, неся до 4 кг оборудования, включая камеры и тепловизоры.
Напомним, что в ночь на 10 августа противовоздушная оборона России успешно отразила атаку, перехватив 121 дрон самолётного типа, запущенный со стороны Украины. Подавляющее число воздушных целей — 29 единиц — было уничтожено над Краснодарским краем.