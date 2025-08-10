Встреча Путина и Трампа
10 августа, 11:17

Фрагменты украинских БПЛА были обнаружены в трёх районах Кубани

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

В нескольких районах Краснодарского края были обнаружены фрагменты сбитых украинских дронов. По информации оперативного штаба региона это было в станице Натухаевская Новороссийска, а также в Славянском и Крымском районах.

В Натухаевской фрагменты дрона упали на заброшенный участок земли. Несмотря на возникший из-за этого небольшой пожар сухой растительности, возгорание быстро потушили, разрушений и пострадавших не зафиксировано.

«В Славянске-на-Кубани обломки упали на территории частного домовладения. В Крымске - на окраине города рядом с железной дорогой. Произошло возгорание сухой травы. На месте работают пожарные расчёты», — отметили в оперштабе.

В Крымске фрагменты обнаружили на городской окраине рядом с железнодорожным полотном, где также вспыхнул небольшой пожар, который оперативно ликвидировали специалисты.

Отмечается, что ни один из инцидентов не привёл к человеческим жертвам или разрушениям инфраструктуры.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что за последние три часа российские силы противовоздушной обороны сбили 19 украинских дронов. При этом сразу шесть из них ВСУ направили в Курскую область. Столько же было сбито над Азовским морем.

