Миляев: В результате атаки ВСУ на Тульскую область погибли два человека

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали Тульскую область — погибли два человека, ещё три получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«В результате воздушного налёта на одном из гражданских предприятий Тулы два человека погибли. Трое получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь», — написал он в своём телеграм-канале.

Миляев добавил, что расчёты противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских дронов сегодня вечером. Он уточнил, что опасность атаки БПЛА сохраняется.