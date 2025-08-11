Никитин: Один человек погиб, двое пострадали из-за атак ВСУ в Арзамасском округе
Обложка © Life.ru
В ночь на 11 августа Вооружённые сили Украины (ВСУ) атаковали две промышленные зоны в Нижегородской области. В Арзамасском округе один сотрудник предприятия погиб на месте, двое получили ранения и госпитализированы. Пострадавшим и семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
«На месте сейчас работают специалисты, мэр Арзамаса Александр Щелоков координирует ситуацию, совместно с руководством завода организована необходимая работа», — написал он в своём телеграм-канале.
Напомним, ранее ВСУ атаковали Нижегородскую область. В Арзамасе было зафиксировано от 4 до 7 мощных хлопков. Не менее трёх взрывов прогремело в Дзержинске. По свидетельствам местных жителей, работала система противовоздушной обороны.