Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
11 августа, 03:29

Никитин: Один человек погиб, двое пострадали из-за атак ВСУ в Арзамасском округе

Обложка © Life.ru

В ночь на 11 августа Вооружённые сили Украины (ВСУ) атаковали две промышленные зоны в Нижегородской области. В Арзамасском округе один сотрудник предприятия погиб на месте, двое получили ранения и госпитализированы. Пострадавшим и семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

«На месте сейчас работают специалисты, мэр Арзамаса Александр Щелоков координирует ситуацию, совместно с руководством завода организована необходимая работа», — написал он в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее ВСУ атаковали Нижегородскую область. В Арзамасе было зафиксировано от 4 до 7 мощных хлопков. Не менее трёх взрывов прогремело в Дзержинске. По свидетельствам местных жителей, работала система противовоздушной обороны.

BannerImage
Алена Пенчугина
