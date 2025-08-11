Никитин: Один человек погиб, двое пострадали из-за атак ВСУ в Арзамасском округе

В ночь на 11 августа Вооружённые сили Украины (ВСУ) атаковали две промышленные зоны в Нижегородской области. В Арзамасском округе один сотрудник предприятия погиб на месте, двое получили ранения и госпитализированы. Пострадавшим и семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.