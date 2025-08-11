Встреча Путина и Трампа
11 августа, 02:38

В Дзержинске Нижегородской области зафиксирована серия взрывов

SHOT: Не менее трёх взрывов прогремело в Дзержинске Нижегородской области

В Дзержинске Нижегородской области зафиксировано не менее трёх взрывов. По свидетельствам местных жителей, работает система противовоздушной обороны. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, около 05:10 утра в Дзержинске прогремела серия взрывов — от трёх до пяти. Жители соседнего посёлка Петряевка также подтверждают информацию. Данные о возможных разрушениях или пострадавших пока не поступали.

Ранее взрывы были зафиксированы в Арзамасе Нижегородской области. По свидетельствам очевидцев, было зафиксировано от 4 до 7 мощных хлопков, вызвавших срабатывание автомобильных сигнализаций на прилегающих территориях. В небе над Арзамасом наблюдалось задымление после работы систем ПВО.

