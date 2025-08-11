ВСУ атакуют Нижегородскую область, работают расчёты ПВО
SHOT: Взрывы прогремели в городе Арзамас Нижегородской области
Обложка © Telegram / Минобороны России
В Арзамасе Нижегородской области зафиксированы взрывы. По данным местных жителей, работают системы противовоздушной обороны, отражающие атаку украинских беспилотников. В одном из районов города наблюдается задымление, сообщает SHOT.
ВСУ атакуют Нижегородскую область. Видео © SHOT
Около 20 минут назад в восточном районе города прогремела серия взрывов. По свидетельствам очевидцев, было зафиксировано от 4 до 7 мощных хлопков, вызвавших срабатывание автомобильных сигнализаций на прилегающих территориях.
В небе над Арзамасом наблюдалось задымление после работы систем ПВО. Предположительно, целью перехвата стали украинские дроны. Данные о возможных разрушениях или пострадавших пока не поступали.
Ранее система ПВО уничтожила украинский БПЛА «Лютый» на подлёте к столице. Первые взрывы раздались около полуночи. В районе села Софьино и города Бронницы было слышно характерное гудение пролетающего беспилотника. На данный момент нет информации о пострадавших или разрушениях.