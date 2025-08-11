Освобождение Нового Шахова и продвижение ВС РФ в ДНР

Военный обозреватель Борис Рожин сообщает об освобождении села Новое Шахово на Покровском направлении. Согласно его сообщению, бои также идут у Ивановки, Панковки, Вольного, Кучерова Яра. Кроме того, ВС РФ вошли в Золотой Колодезь.

На Константиновском направлении Армия России окружила несколько вражеских взводов в Клебан-Быке. Вэсэушники выбрали жизнь и сдаются в плен.

На севере ДНР российские штурмовики занимают позиции на окраине Шандриголова.

Карта СВО на 11 августа 2025 года. Армия России продвигается в Шандриголово. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Курская область: ВСУ бросили атаковать, уничтожена американская гаубица М-777

Сообщается, что ВСУ не предпринимали попыток зайти на территорию Курской области. В свою очередь бойцы группировки «Север» обнаружили и уничтожили на Тёткинском направлении американскую гаубицу М-777.

Зеленский собрался на Аляску: реакция США

Владимира Зеленского никто не звал на Аляску, но он собирается приехать на встречу российского и американского лидеров 15 августа 2025 года.

— Белый дом не исключает полностью возможности участия Зеленского в некоторых мероприятиях, которые, скорее всего, состоятся уже после встречи Трампа и Путина, — рассказали источники CNN.

По данным Reuters, Вашингтон готов к трёхсторонней встрече, но пока на повестке дня только переговоры Путина и Трампа, где будут обсуждать возможность отказа Киева от территорий, которые уже являются частью России.

— Мир в обмен на территории, это не компромисс, а капитуляция, — заявил Александр Федиенко.

Расчёты российских FPV-дронов уничтожили блиндажи противника. Видео © Telegram / Минобороны России

Европа в панике: ЕС требует участия в переговорах США и России

До встречи президента России и США остаётся меньше недели. Теоретически, договорённости, достигнутые на Аляске, могут завершить вооружённый конфликт в Восточной Европе. Уже понятно, что судьбу Украины решают без Украины.

— Есть старая африканская мудрость, которую я часто повторяю: «Когда слоны дерутся или любят друг друга, страдает трава». Как бы ни прошли переговоры «слонов» 15 августа, пострадает «трава» — в данном случае Украина, — описал встречу Путина и Трампа премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Вашингтон постепенно бросает Европу и Украину. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что финансирование Киева закончено.

— Если европейцы хотят взять на себя инициативу и закупать оружие у американских производителей — мы не против, но сами больше это финансировать не будем, — заявил он.

Переговоры Трампа и Путина на Аляске: когда состоятся. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mijansk786

New York Times отмечает, что европейцы пытаются добиться места за столом переговоров. Чиновники Европы были «в ужасе», когда узнали о грядущей встрече двух лидеров. Что это меняет? Европе не нравится, когда пытаются решать что-то без неё, но, кроме выпуска заявлений, сделать ничего не может. Глава евродипломатии Кая Каллас поставила свои условия.

— Любая сделка между Соединёнными Штатами и Россией должна включать ЕС и Украину, — сообщила она.

Есть и те, кто понимает важность грядущих переговоров. Внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен заявила, что те, кто становится вассалом Вашингтона, расплачиваются за свою ничтожность.