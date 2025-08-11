Не менее пяти взрывов прозвучало в Московской области, работает ПВО
SHOT: Система ПВО уничтожила украинский БПЛА Лютый на подлёте к столице
Обложка © Telegram / Минобороны России
В Московской области зафиксирована серия взрывов — не менее пяти. По данным SHOT, средствами противовоздушной обороны был перехвачен и уничтожен украинский беспилотник «Лютый», приближавшийся к Москве.
По словам местных жителей, первые взрывы раздались около полуночи. В районе села Софьино и города Бронницы было слышно характерное гудение пролетающего беспилотника. Очевидцы сообщают о вспышках в небе. Предположительно, работают расчёты ПВО. На данный момент нет информации о пострадавших или разрушениях.
Напомним, мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё двух дронов, летевших на Москву. На месте падения обломков продолжают работу сотрудники экстренных служб. Ранее силы ПВО перехватили и уничтожили летевший на Москву украинский беспилотник.