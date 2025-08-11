Собянин сообщил об уничтожении ещё двух дронов, летевших на Москву

Расчёты противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

Собянин уточнил, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших не поступало.