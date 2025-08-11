Встреча Путина и Трампа
10 августа, 21:52

Собянин сообщил об уничтожении ещё двух дронов, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Расчёты противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

Собянин уточнил, что на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили летевший на Москву беспилотник Вооружённых сил Украины. На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб.

Алена Пенчугина
