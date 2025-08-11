Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

10 августа, 21:32

Богомаз: В Брянской области в результате атаки ВСУ пострадали два человека

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В Брянской области расчёты противовоздушной обороны РФ уничтожили семь беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Во время отражения атаки один из сбитых беспилотников упал на жилой дом — пострадала женщина. Её увезли в больницу, где пострадавшей оказали помощь. В селе Стратива Стародубского района ВСУ ударили дроном-камикадзе. В результате атаки пострадал мужчина, он также был госпитализирован. На месте работают спасатели и экстренные службы.

Ранее в Минобороны РФ отчитались об уничтожении 27 БПЛА в небе над шестью регионами в период с 20:00 до 23:00. Наибольшее число дронов — 11 — было перехвачено в Тульской области. Семь БПЛА сбили над территорией Брянской области.

