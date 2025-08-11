Богомаз: В Брянской области в результате атаки ВСУ пострадали два человека

В Брянской области расчёты противовоздушной обороны РФ уничтожили семь беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Во время отражения атаки один из сбитых беспилотников упал на жилой дом — пострадала женщина. Её увезли в больницу, где пострадавшей оказали помощь. В селе Стратива Стародубского района ВСУ ударили дроном-камикадзе. В результате атаки пострадал мужчина, он также был госпитализирован. На месте работают спасатели и экстренные службы.