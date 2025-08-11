Встреча Путина и Трампа
11 августа, 02:49

В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полёты, в Калуге их сняли

Обложка © Unsplash / Ross Parmly

В аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино) ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В Калуге (Грабцево) аналогичные меры сняты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В ведомстве уточнили, что ограничения введены для обеспечения безопасности полётов.

Не менее пяти взрывов прозвучало в Московской области, работает ПВО

Ранее стало известно, что в нижегородском Арзамасе сработала система противовоздушной обороны. В одном из районов города наблюдается задымление. Местные жители сообщили о серии взрывов из 4-7 хлопков. В Дзержинске зафиксировано не менее трёх взрывов. Данные о возможных разрушениях или пострадавших пока не поступали.

Тимур Хингеев
