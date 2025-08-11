В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полёты, в Калуге их сняли

В аэропорту Нижнего Новгорода (Стригино) ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В Калуге (Грабцево) аналогичные меры сняты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ранее стало известно, что в нижегородском Арзамасе сработала система противовоздушной обороны. В одном из районов города наблюдается задымление. Местные жители сообщили о серии взрывов из 4-7 хлопков. В Дзержинске зафиксировано не менее трёх взрывов. Данные о возможных разрушениях или пострадавших пока не поступали.