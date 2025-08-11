Встреча Путина и Трампа
11 августа, 07:20

Собянин: Уничтожен ещё один дрон, атаковавший Москву

Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили ещё один беспилотник, летевший на Москву. Об этом утром 11 августа сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом число уничтоженных БПЛА выросло до пяти.

«Уничтожен ещё один беспилотник, атаковавший Москву», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале градоначальника в 10:14.

Собянин добавил, что сотрудники экстренных служб работают на месте падения обломков.

За ночь расчёты ПВО уничтожили 32 украинских дрона над регионами России

Напомним, утром в понедельник дроны ВСУ попытались атаковать столицу России. Собянин сообщал об уничтожении четырёх беспилотников.

