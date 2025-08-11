Встреча Путина и Трампа
11 августа, 07:15

Собянин: Над Москвой сбито ещё два вражеских беспилотника

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Системы ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожены ещё два вражеских БПЛА, летевших на Москву», — написал он.

На месте падения обломков работают экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее Life.ru сообщал об успешном уничтожении двух вражеских беспилотников, направлявшихся на Москву. Всего за прошедшую ночь над российским небом было сбито 32 беспилотника.

Мария Любицкая
