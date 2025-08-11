Встреча Путина и Трампа
Летевшие на Москву дроны ВСУ уничтожены средствами ПВО

Мэр Москвы Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА, летевших в столицу

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Летевшие в сторону российской столицы дроны ВСУ уничтожены средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«‎Силы ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале.

Утром силы ПВО сбили семь украинских дронов над тремя регионами России
Утром силы ПВО сбили семь украинских дронов над тремя регионами России

Напомним, за прошедшую ночь расчёты ПВО уничтожили 32 украинских дрона над регионами России. Четыре беспилотника перехватили над территорией Республики Крым.

