11 августа, 05:05

Утром силы ПВО сбили семь украинских дронов над тремя регионами России

Утром силы противовоздушной обороны перехватили семь украинских беспилотников над тремя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Четыре дрона уничтожили над территорией Республики Крым, два БПЛА сбили над Нижегородской областью, ещё один беспилотник — над Белгородской областью.

Напомним, за прошедшую ночь расчёты ПВО уничтожили 32 украинских дрона над регионами России. Четыре беспилотника перехватили над территорией Республики Крым. Семь дронов сбили над Белгородской областью.

Алена Пенчугина
