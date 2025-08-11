Утром силы ПВО сбили семь украинских дронов над тремя регионами России
Обложка © Telegram / Минобороны России
Утром силы противовоздушной обороны перехватили семь украинских беспилотников над тремя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Четыре дрона уничтожили над территорией Республики Крым, два БПЛА сбили над Нижегородской областью, ещё один беспилотник — над Белгородской областью.
Напомним, за прошедшую ночь расчёты ПВО уничтожили 32 украинских дрона над регионами России. Четыре беспилотника перехватили над территорией Республики Крым. Семь дронов сбили над Белгородской областью.