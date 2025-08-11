Утром силы ПВО сбили семь украинских дронов над тремя регионами России

Утром силы противовоздушной обороны перехватили семь украинских беспилотников над тремя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Четыре дрона уничтожили над территорией Республики Крым, два БПЛА сбили над Нижегородской областью, ещё один беспилотник — над Белгородской областью.