Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 10:48

Беспилотник ВСУ влетел в окно супермаркета в ЛНР

Дрон ВСУ влетел в окно супермаркета в Лисичанске, пострадала кассир

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

В Лисичанске украинский беспилотник влетел в окно супермаркета, в результате чего пострадала продавец-кассир. Женщина получила осколочные ранения и была госпитализирована, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

«Дрон ВСУ влетел в окно супермаркета в Лисичанске. Пострадал кассир-продавец. Беспилотник атаковал очередной гражданский объект вчера вечером около 18 часов», — приводятся её слова в Telegram-канале регионального правительства.

Пострадавшую доставили в местную больницу с акубаротравмой и ранениями от осколков.

19-летний парень убит в белгородском посёлке Борисовка при ударе дрона ВСУ
19-летний парень убит в белгородском посёлке Борисовка при ударе дрона ВСУ

Ранее сообщалось, что за минувшую ночь расчёты ПВО уничтожили 32 украинских дрона над регионами России. В частности, семь дронов были сбиты над Белгородской областью, по пять БПЛА — над Брянской и Калужской областями.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar