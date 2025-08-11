Беспилотник ВСУ влетел в окно супермаркета в ЛНР
Дрон ВСУ влетел в окно супермаркета в Лисичанске, пострадала кассир
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef
В Лисичанске украинский беспилотник влетел в окно супермаркета, в результате чего пострадала продавец-кассир. Женщина получила осколочные ранения и была госпитализирована, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
«Дрон ВСУ влетел в окно супермаркета в Лисичанске. Пострадал кассир-продавец. Беспилотник атаковал очередной гражданский объект вчера вечером около 18 часов», — приводятся её слова в Telegram-канале регионального правительства.
Пострадавшую доставили в местную больницу с акубаротравмой и ранениями от осколков.
Ранее сообщалось, что за минувшую ночь расчёты ПВО уничтожили 32 украинских дрона над регионами России. В частности, семь дронов были сбиты над Белгородской областью, по пять БПЛА — над Брянской и Калужской областями.