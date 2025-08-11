Беспилотник ВСУ влетел в окно супермаркета в ЛНР

В Лисичанске украинский беспилотник влетел в окно супермаркета, в результате чего пострадала продавец-кассир. Женщина получила осколочные ранения и была госпитализирована, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

«Дрон ВСУ влетел в окно супермаркета в Лисичанске. Пострадал кассир-продавец. Беспилотник атаковал очередной гражданский объект вчера вечером около 18 часов», — приводятся её слова в Telegram-канале регионального правительства.

Пострадавшую доставили в местную больницу с акубаротравмой и ранениями от осколков.