В аэропорту Волгограда введён план Ковёр

План «Ковёр» введён в аэропорту Волгограда. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.