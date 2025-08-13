В аэропорту Волгограда введён план Ковёр
План «Ковёр» введён в аэропорту Волгограда. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.
Ранее Вооружённые силы Украины атаковали Волгоградскую область. По предварительным данным, сбито несколько воздушных целей. Местные жители рассказали, что около часа ночи услышали звук пролетающего БПЛА, а затем серию из 5-7 мощных взрывов. Официальные источники пока не комментируют возможные последствия атаки.