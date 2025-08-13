Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 23:05

В аэропорту Волгограда введён план Ковёр

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

План «Ковёр» введён в аэропорту Волгограда. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

За два часа силы ПВО сбили 26 беспилотников над пятью регионами России
За два часа силы ПВО сбили 26 беспилотников над пятью регионами России

Ранее Вооружённые силы Украины атаковали Волгоградскую область. По предварительным данным, сбито несколько воздушных целей. Местные жители рассказали, что около часа ночи услышали звук пролетающего БПЛА, а затем серию из 5-7 мощных взрывов. Официальные источники пока не комментируют возможные последствия атаки.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Росавиация
  • Происшествия
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar