Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
13 августа, 02:24

Обломки дрона упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани, загорелась газель

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

В Славянске-на-Кубани обломки беспилотника упали на территории нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

В результате атаки загорелась «газель». К счастью, никто не пострадал. Пожар оперативно ликвидирован. На месте продолжают работу экстренные и специальные службы.

Умер ещё один пострадавший при атаке БПЛА в Арзамасе

Ранее в Волгоградской области была зафиксирована серия мощных взрывов. Системы ПВО уничтожили несколько воздушных целей. Обломки одного из беспилотников упали на 16-этажный жилой дом в Тракторозаводском районе. Для обеспечения безопасности жильцы эвакуированы, сапёры проводят осмотр здания. Власти организуют временный пункт размещения для жильцов дома, пострадавшего от обломков БПЛА.

