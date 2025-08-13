Обломки дрона упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани, загорелась газель
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek
В Славянске-на-Кубани обломки беспилотника упали на территории нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.
В результате атаки загорелась «газель». К счастью, никто не пострадал. Пожар оперативно ликвидирован. На месте продолжают работу экстренные и специальные службы.
Ранее в Волгоградской области была зафиксирована серия мощных взрывов. Системы ПВО уничтожили несколько воздушных целей. Обломки одного из беспилотников упали на 16-этажный жилой дом в Тракторозаводском районе. Для обеспечения безопасности жильцы эвакуированы, сапёры проводят осмотр здания. Власти организуют временный пункт размещения для жильцов дома, пострадавшего от обломков БПЛА.