Регион
13 августа, 00:59

В Волгограде организуют ПВР для жильцов дома, пострадавшего от обломков БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonid Andronov

В Волгограде создадут пункт временного размещения (ПВР) для жильцов 16-этажного здания, на крышу которого упали обломки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

«Губернатор поручил мэру Волгограда предоставить автобусы и организовать ПВР для размещения людей на период обследования дома по ул. Ополченской и ликвидации последствий падения обломков БПЛА», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Вооружённые силы Украины атаковали Волгоградскую область. Обломки одного из беспилотников упали на 16-этажное жилое здание. Жители были эвакуированы для проведения инженерно-технического осмотра дома. По предварительной информации, пострадавших нет.

