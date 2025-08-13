В Волгограде организуют ПВР для жильцов дома, пострадавшего от обломков БПЛА

В Волгограде создадут пункт временного размещения (ПВР) для жильцов 16-этажного здания, на крышу которого упали обломки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

«Губернатор поручил мэру Волгограда предоставить автобусы и организовать ПВР для размещения людей на период обследования дома по ул. Ополченской и ликвидации последствий падения обломков БПЛА», — говорится в сообщении.