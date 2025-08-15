Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 01:16

«Солнечно и красиво»: Дмитриев показал фото Аляски из иллюминатора самолёта

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев опубликовал фото Аляски с высоты полёта

Кирилл Дмитриев на Аляске. Обложка © Х / Kirill A. Dmitriev

Кирилл Дмитриев на Аляске. Обложка © Х / Kirill A. Dmitriev

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, возглавляющий Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), прибыл на Аляску для участия в подготовке российско-американских переговоров. Дмитриев поделился первыми впечатлениями, опубликовав в социальной сети X фотографию местных пейзажей из иллюминатора самолёта с подписью: «Солнечно и красиво на Аляске».

Дмитриев опубликовал фото Аляски из иллюминатора самолёта. Фото © Х / Kirill A. Dmitriev

Дмитриев опубликовал фото Аляски из иллюминатора самолёта. Фото © Х / Kirill A. Dmitriev

Ранее сервис Flightradar24 зафиксировал прибытие в аэропорт Анкориджа самолёта Ил-96-300 из спецотряда «Россия», вылетевшего из московского Внуково. На борту находились члены российской делегации, которые примут участие в организации предстоящего саммита, а также журналисты.

Радио Судного дня передало новое сообщение накануне встречи Путина и Трампа
Радио Судного дня передало новое сообщение накануне встречи Путина и Трампа

Напомним, что 15 августа на Аляске состоятся переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Эта встреча станет первым полноценным двусторонним саммитом после женевских переговоров 2021 года между Путиным и Джо Байденом.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Кирилл Дмитриев
  • Встреча Путина и Трампа
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar