«Солнечно и красиво»: Дмитриев показал фото Аляски из иллюминатора самолёта
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев опубликовал фото Аляски с высоты полёта
Кирилл Дмитриев на Аляске. Обложка © Х / Kirill A. Dmitriev
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, возглавляющий Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), прибыл на Аляску для участия в подготовке российско-американских переговоров. Дмитриев поделился первыми впечатлениями, опубликовав в социальной сети X фотографию местных пейзажей из иллюминатора самолёта с подписью: «Солнечно и красиво на Аляске».
Дмитриев опубликовал фото Аляски из иллюминатора самолёта. Фото © Х / Kirill A. Dmitriev
Ранее сервис Flightradar24 зафиксировал прибытие в аэропорт Анкориджа самолёта Ил-96-300 из спецотряда «Россия», вылетевшего из московского Внуково. На борту находились члены российской делегации, которые примут участие в организации предстоящего саммита, а также журналисты.
Напомним, что 15 августа на Аляске состоятся переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Эта встреча станет первым полноценным двусторонним саммитом после женевских переговоров 2021 года между Путиным и Джо Байденом.