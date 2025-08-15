Вылетевший из Москвы на Аляску Ил-96 с журналистами приземлился в Анкоридже

Самолëт специального лëтного отряда «Россия» Ил-96-300, вылетевший из столичного Внуково, прибыл в Анкоридж на Аляске, где 15 августа состоится встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.

Как сообщил корреспондент Life.ru Александр Юнашев, около взлëтно-посадочной полосы членов российской делегации и журналистов уже ожидали автомобили. Информацию о посадке подтверждают и данные Flightradar24. Согласно статистике сервиса, за маршрутом лайнера из Москвы следили более 18 тысяч человек.

Обстановка в аэропорту Анкориджа. Фото © Life.ru / Александр Юнашев