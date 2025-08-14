Второй Ил-96 вылетел из Москвы на Аляску

Вторая часть российской делегации отправилась в США для подготовки к предстоящему саммиту главы РФ Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа. Об этом сообщает Flightradar, отследивший вылет борта Ил-96 из Москвы в Анкоридж.