Встреча Путина и Трампа
14 августа, 17:06

Второй Ил-96 вылетел из Москвы на Аляску

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Вторая часть российской делегации отправилась в США для подготовки к предстоящему саммиту главы РФ Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа. Об этом сообщает Flightradar, отследивший вылет борта Ил-96 из Москвы в Анкоридж.

Команда прибывает на Аляску заранее, чтобы обеспечить проведение исторических переговоров. По данным источников, американский президент планирует вылететь из Вашингтона утром 15 августа.

По пути на Аляску Путин посетит один из российских регионов
По пути на Аляску Путин посетит один из российских регионов

Напомним, встреча Владимира Путина с главой Штатов пройдёт завтра на Аляске. Лидеры обсудят тему конфликта на Украине и его урегулирования. В Кремле отметили, что в следующий раз готовы принять американского лидера в России. Первый самолёт из кортежа российской делегации уже приземлился в США.

Александра Мышляева
