По пути на Аляску Путин посетит один из российских регионов

Президент России Владимир Путин совместит перелёт на Аляску с рабочей поездкой в российский регион. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Всегда президент использует такие дальние поездки в направлении востока для того, чтобы различные регионы посетить, совместить региональную работу с международными делами», — отметил спикер Кремля.