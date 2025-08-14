По пути на Аляску Путин посетит один из российских регионов
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин совместит перелёт на Аляску с рабочей поездкой в российский регион. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Всегда президент использует такие дальние поездки в направлении востока для того, чтобы различные регионы посетить, совместить региональную работу с международными делами», — отметил спикер Кремля.
Он подчеркнул, что текущая поездка на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом не станет исключением из этой практики. Конкретный регион, который посетит российский лидер, не уточняется.
Напомним, встреча Владимира Путина с главой Штатов пройдёт завтра на Аляске. Львиную долю повестки мероприятия займёт тема конфликта на Украине и его урегулирования. В Кремле отметили, что в следующий раз были бы рады принять американского лидера в России. Первый самолёт из кортежа главы России уже приземлился в Штатах.