Первый самолёт из кортежа Путина приземлился на Аляске
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart
Первый специальный борт Ил-96 с российской делегацией, которая примет участие в саммите президентов РФ и США Влаимра Путина и Дональда Трампа, приземлился в городе Анкоридж на Аляске. Об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar.
Команда прибыла в США для подготовки к историческим переговорам двух лидеров. При этом глава Белого дома планирует отправиться из Вашингтона на Аляску утром в пятницу, 15 августа.
Напомним, встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом состоится завтра на Аляске. Одной из основных тем саммита станет урегулирование конфликта на Украине и достижение долгосрочного мира. В Кремле выразили надежду, что следующая встреча президентов состоится уже в России.