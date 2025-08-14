Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 15:05

Первый самолёт из кортежа Путина приземлился на Аляске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Первый специальный борт Ил-96 с российской делегацией, которая примет участие в саммите президентов РФ и США Влаимра Путина и Дональда Трампа, приземлился в городе Анкоридж на Аляске. Об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar.

Команда прибыла в США для подготовки к историческим переговорам двух лидеров. При этом глава Белого дома планирует отправиться из Вашингтона на Аляску утром в пятницу, 15 августа.

Обратный отсчёт: Как пройдёт встреча Путина и Трампа на Аляске
Обратный отсчёт: Как пройдёт встреча Путина и Трампа на Аляске

Напомним, встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом состоится завтра на Аляске. Одной из основных тем саммита станет урегулирование конфликта на Украине и достижение долгосрочного мира. В Кремле выразили надежду, что следующая встреча президентов состоится уже в России.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • Путин
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar