Выбор Аляски для встречи Путина и Трампа проверил на прочность Секретную службу США

Подготовка ко встрече президентов России и США на Аляске стала серьёзным испытанием для американских спецслужб. Как сообщает агентство Bloomberg, организация саммита в Анкоридже 15 августа потребовала от Секретной службы США мобилизации всех ресурсов в сжатые сроки. Несмотря на то, что встреча проходит на американской территории, что теоретически должно упрощать логистику, географическая удалённость Аляски создала сложности.

В Анкоридж в срочном порядке были направлены сотни агентов спецслужб, перед которыми встала непростая задача обеспечения безопасности в условиях ограниченной инфраструктуры. Особые трудности вызвала нехватка транспортных средств — местный рынок аренды автомобилей оказался слишком мал для нужд спецслужб, в результате чего машины пришлось перебрасывать из других регионов штата и даже из континентальной части США.

Ситуацию усложняет тот факт, что параллельно Секретная служба ведёт подготовку к другому важному мероприятию — неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдёт в Нью-Йорке в сентябре. Это создаёт дополнительную нагрузку на ресурсы ведомства.