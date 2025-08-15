Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 21:18

Выбор Аляски для встречи Путина и Трампа проверил на прочность Секретную службу США

Bloomberg: Выбор Аляски для саммита стал испытанием для Секретной службы США

Аляска. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rex Lisman

Аляска. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rex Lisman

Подготовка ко встрече президентов России и США на Аляске стала серьёзным испытанием для американских спецслужб. Как сообщает агентство Bloomberg, организация саммита в Анкоридже 15 августа потребовала от Секретной службы США мобилизации всех ресурсов в сжатые сроки. Несмотря на то, что встреча проходит на американской территории, что теоретически должно упрощать логистику, географическая удалённость Аляски создала сложности.

В Анкоридж в срочном порядке были направлены сотни агентов спецслужб, перед которыми встала непростая задача обеспечения безопасности в условиях ограниченной инфраструктуры. Особые трудности вызвала нехватка транспортных средств — местный рынок аренды автомобилей оказался слишком мал для нужд спецслужб, в результате чего машины пришлось перебрасывать из других регионов штата и даже из континентальной части США.

Ситуацию усложняет тот факт, что параллельно Секретная служба ведёт подготовку к другому важному мероприятию — неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдёт в Нью-Йорке в сентябре. Это создаёт дополнительную нагрузку на ресурсы ведомства.

Раздел сфер влияния: Экономист объяснил, зачем Силуанов и Дмитриев едут на Аляску
Раздел сфер влияния: Экономист объяснил, зачем Силуанов и Дмитриев едут на Аляску

Предстоящая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа станет первым очным общением лидеров двух стран с июня 2021 года, когда российский президент встречался в Женеве с Джо Байденом. Выбор Аляски в качестве места проведения саммита несёт в себе определённый символизм, напоминая об исторических связях этого региона с Россией.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Встреча Путина и Трампа
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar