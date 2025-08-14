Раздел сфер влияния: Экономист объяснил, зачем Силуанов и Дмитриев едут на Аляску
Российский атомный ледокол «50 лет Победы» в Арктике. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shmatkov
По составу российской делегации на переговорах на Аляске можно понять, что стороны намерены обсуждать освоение Арктики. Об этом заявил экономист Михаил Беляев в интервью изданию «Постньюс», комментируя участие министра финансов Антона Силуанова и главы РФПИ Кирилла Дмитриева в предстоящем саммите.
«Речь идёт о совместном освоении арктического региона, где надо разрабатывать недра. Где-то возможны общие проекты, а где-то сферы влияния придётся поделить», — отметил эксперт.
Эксперт скептически оценил перспективы скорой нормализации экономических отношений между странами. По его мнению, существенного роста товарооборота или снятия санкций ожидать не стоит, поскольку США изначально исключили из-под ограничений ключевые для себя отрасли, включая космическую сферу.
Напомним, что в состав делегации РФ, помимо Антона Силуанова и Кирилла Дмитриева вошли помощник президента России Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов. Американскую сторону тоже будут представлять пять человек. Российские делегаты улетят домой сразу после завершения переговоров. Life.ru публиковал материал, где собрано всё, что на данный момент известно об организации саммита, включая расписание элементов программы.