Раздел сфер влияния: Экономист объяснил, зачем Силуанов и Дмитриев едут на Аляску

По составу российской делегации на переговорах на Аляске можно понять, что стороны намерены обсуждать освоение Арктики. Об этом заявил экономист Михаил Беляев в интервью изданию «Постньюс», комментируя участие министра финансов Антона Силуанова и главы РФПИ Кирилла Дмитриева в предстоящем саммите.

«Речь идёт о совместном освоении арктического региона, где надо разрабатывать недра. Где-то возможны общие проекты, а где-то сферы влияния придётся поделить», — отметил эксперт.