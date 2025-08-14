Трамп назвал предстоящую встречу с Путиным подготовкой к мирному соглашению

Президент США Дональд Трамп заявил о планах достичь мирного урегулирования между Россией и Украиной на специальной «второй встрече». Об этом президент США рассказал в эфире Fox News Radio.

«Вторая встреча будет очень, очень важной, потому что именно там, как я надеюсь, они (Россия и Украина. — Прим.Life.ru) заключат сделку. Не хочу говорить «разделят территории», но в какой-то степени это подходящее выражение. Будет обсуждение по границам, землям и так далее», — сказал Трамп.

Политик пояснил, что предстоящий саммит с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске рассматривается как стратегический «шаг в шахматной партии», призванный подготовить почву для последующих переговоров. После встречи с российским лидером он намерен связаться с Владимиром Зеленским для организации второй встречи, для которой уже рассматриваются три возможные локации.

При этом американский президент не уточнил формат будущих переговоров и степень участия в них Вашингтона. Он лишь обозначил, что ключевыми темами станут вопросы границ и территорий, избегая при этом прямых формулировок о возможном разделе.