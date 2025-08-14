Встреча Путина и Трампа
14 августа, 14:37

Трамп оценил шансы достичь мира на Украине уже 15 августа

Трамп усомнился в достижении мира на Украине сразу после саммита с Путиным

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Президент США Дональд Трамп допустил, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным 15 августа не приведут к немедленному прекращению огня в зоне украинского конфликта. Шансы достичь мира хозяин Овального кабинета оценил в эфире радиостанции Fox News.

По его словам, важнее заключить полноценное мирное соглашение, а не просто добиться временного затишья. Трамп подчеркнул, что, хотя перемирие возможно, его главная цель во время встречи на Аляске — полное урегулирование кризиса в кратчайшие сроки.

«Знаете, я не уверен, что мы добьёмся немедленного прекращения огня, но думаю, что оно произойдёт. Понимаете, меня больше интересует немедленное мирное соглашение, быстрое достижение мира», — объяснил американский лидер.

Песков: Документа по итогам саммита Путина и Трампа на Аляске не ожидается
Напомним, переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа начнутся 15 августа в 22:30 мск с беседы тет-а-тет. Позже продолжатся переговоры в составе делегаций по формуле «5 на 5». Саммит примет военная база Элмендорф-Ричардсон на Аляске. Всё, что известно об одном из важнейших событий последних лет — в материале Life.ru.

Александра Мышляева
