Трамп оценил шансы достичь мира на Украине уже 15 августа

Президент США Дональд Трамп допустил, что переговоры с российским лидером Владимиром Путиным 15 августа не приведут к немедленному прекращению огня в зоне украинского конфликта. Шансы достичь мира хозяин Овального кабинета оценил в эфире радиостанции Fox News.

По его словам, важнее заключить полноценное мирное соглашение, а не просто добиться временного затишья. Трамп подчеркнул, что, хотя перемирие возможно, его главная цель во время встречи на Аляске — полное урегулирование кризиса в кратчайшие сроки.