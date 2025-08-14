Песков: Документа по итогам саммита Путина и Трампа на Аляске не ожидается
Вопрос украинского урегулирования станет одной из ключевых тем переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые пройдут 15 августа в Анкоридже (Аляска). Однако по итогам саммита стороны не намерены подписывать каких-либо документов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Будут обсуждаться вопросы, связанные с украинским урегулированием. Субстанция очень сложная, очень многогранная», — отметил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что официального соглашения по результатам переговоров не готовят:
«[Документа] не ожидается, ничего не готовилось. Да и вряд ли здесь может быть какой-то документ», — сказал он.
Итоги встречи будут озвучены на совместной пресс-конференции, где президент России «очертит круг договоренностей и пониманий, которых удастся достичь», добавил пресс-секретарь Путина.
Предыдущая личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа до саммита в Анкоридже состоялась ещё во время первого президентского срока американца — в июле 2018 года в Хельсинки. Тогда лидеры обсуждали широкий круг вопросов: от контроля над вооружениями и ситуации в Сирии до экономического сотрудничества. Формальных документов по итогам той встречи также не подписывали, ограничившись совместной пресс-конференцией.
Возвращение Трампа в Белый дом в 2025 году стало поводом для возобновления прямого диалога между Москвой и Вашингтоном. В Кремле подчёркивают, что переговоры в Анкоридже будут носить характер «обмена позициями» и не предполагают выработки официальных соглашений. Основное внимание планируется уделить теме конфликта на Украине, а также вопросам стратегической стабильности, санкционной политики и взаимодействия в Арктике.