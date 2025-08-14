Песков: Документа по итогам саммита Путина и Трампа на Аляске не ожидается

Вопрос украинского урегулирования станет одной из ключевых тем переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые пройдут 15 августа в Анкоридже (Аляска). Однако по итогам саммита стороны не намерены подписывать каких-либо документов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Будут обсуждаться вопросы, связанные с украинским урегулированием. Субстанция очень сложная, очень многогранная», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что официального соглашения по результатам переговоров не готовят:

«[Документа] не ожидается, ничего не готовилось. Да и вряд ли здесь может быть какой-то документ», — сказал он.

Итоги встречи будут озвучены на совместной пресс-конференции, где президент России «очертит круг договоренностей и пониманий, которых удастся достичь», добавил пресс-секретарь Путина.

Предыдущая личная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа до саммита в Анкоридже состоялась ещё во время первого президентского срока американца — в июле 2018 года в Хельсинки. Тогда лидеры обсуждали широкий круг вопросов: от контроля над вооружениями и ситуации в Сирии до экономического сотрудничества. Формальных документов по итогам той встречи также не подписывали, ограничившись совместной пресс-конференцией.