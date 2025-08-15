Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
14 августа, 22:07

Радио Судного дня передало новое сообщение накануне встречи Путина и Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Enrique Ramos

Радиостанция УВБ-76, известная как «радио Судного дня», вышла эфир накануне предстоящих переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Как сообщает неофициальный канал «УВБ-76 логи», радиостанция транслировала два новых сигнала 14 августа.

Первый сигнал прозвучал в 13:05 по московскому времени и включал слово «Марель», а второй – в 18:33, с упоминанием слова «Стокотон».

УВБ-76, созданная в 1970-х годах, исторически используется для передачи коротких жужжащих сигналов и считается военным радиоканалом, что и привело к её прозвищу «Жужжалка». Сигналы радиостанции вызывают интерес и волну обсуждений, особенно в свете предстоящей встречи. Специалисты следят за активностью радиостанции, чтобы понять возможные последствия для мировой политики.

Радио «Судного дня» выдало загадочное сообщение после обнародования деталей встречи Путина и Трампа
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп назвал предстоящую встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске 15 августа подготовкой к миру. На саммите будет обсуждаться вопрос территорий и границ, добавил глава Белого дома.

